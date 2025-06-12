Euro, tarihi zirveyi gördü

Haber Merkezi

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ile Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesiyle karışık bir seyirde.

Yaklaşık bir aylık durağanlık döneminin ardından kur tekrar hareketlendi.

Euro kuru, sabah saatlerinde 45,3759 lira seviyesine çıkarak tarihi zirveyi gördü.

DÖVİZ FİYATLARI

12 Haziran günü açılışında döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 39,2054 lira

Euro: 45,3759 lira

Sterlin: 53,4808 lira

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı dün ABD ve Çin arasındaki anlaşma ve beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası gerilemesine karşın jeopolitik gerilimlerin artabileceğine işaret eden haber akışı sonrasında günü yüzde 1 artışla 3 bin 355 dolardan tamamladı.

Yeni işlem gününde ons altın yükselişine devam ederken, şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 3 bin 373 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 249 lira

Çeyrek altın: 7 bin 206 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 360 lira

Tam altın: 28 bin 824 lira

Yarım altın: 14 bin 412 lira