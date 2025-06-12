Euro, tarihi zirveyi gördü

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ile Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesiyle karışık bir seyirde.
Yaklaşık bir aylık durağanlık döneminin ardından kur tekrar hareketlendi.
Euro kuru, sabah saatlerinde 45,3759 lira seviyesine çıkarak tarihi zirveyi gördü.
DÖVİZ FİYATLARI
12 Haziran günü açılışında döviz fiyatları şöyle:
Dolar: 39,2054 lira
Euro: 45,3759 lira
Sterlin: 53,4808 lira
ONS ALTIN
Altının ons fiyatı dün ABD ve Çin arasındaki anlaşma ve beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası gerilemesine karşın jeopolitik gerilimlerin artabileceğine işaret eden haber akışı sonrasında günü yüzde 1 artışla 3 bin 355 dolardan tamamladı.
Yeni işlem gününde ons altın yükselişine devam ederken, şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 3 bin 373 dolardan alıcı buluyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 249 lira
Çeyrek altın: 7 bin 206 lira
Cumhuriyet altını: 29 bin 360 lira
Tam altın: 28 bin 824 lira
Yarım altın: 14 bin 412 lira
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