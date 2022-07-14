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    Euro/dolar paritesi 1’in altına indi

    ABD’deki rekor enflasyon sonrası faiz artırımı sinyallerinin gelmesiyle dolar majör para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor.
    • 14.07.2022 - 17:31
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    Euro/dolar paritesi 1’in altına indi

    ABD'de beklentilerin üstüne çıkan haziran enflasyon verisinin etkisiyle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırım mesajları verince, doların güçlenmesinde etken oluşturdu. Dolar küresel piyasada güçlenmeye devam ediyor.

    Euro/dolar paritesi 1’in altına inerek 0,9971’den işlem görüyor.

    20 yılın en düşük seviyesinden aşağı

    AA'nın haberine göre, euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinden aşağı indi.

    Dolar "güvenli liman" olarak görülüyor

    Fed’in faiz artışına gitmesi ve yatırımcılar tarafından doların güvenli liman olarak görülmesi, küresel piyasalarda güçlenmesine destek oluyor. ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 109,245 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.

    Euro/dolar paritesi 1’in altına indi #1


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