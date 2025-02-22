Evde bakım yardımı aylık 10 bin 125 liraya yükseldi

AA

Engelli vatandaşların evlerinde, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan, "Evde Bakım Yardımı" en önemli hizmetlerden biri olarak görülüyor.

"Aile Yılı" kapsamında, aile odaklı bakım hizmet modelleri güçlendirildi.

Bu doğrultuda, aylık evde bakım yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselildi.

541 BİN VATANDAŞ YARARLANDI

541 bin vatandaşa bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıldı.

2024 yılında 54,7 milyar lira destek sağlandı.