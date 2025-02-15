'Evde bakım yardımı' kapsamında 5,4 milyar lira ödeme yapıldı

AA

Türkiye genelinde, toplam 542 bin kişiye evde bakım yardımı hizmeti sunuluyor.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza ederek, bakımlarının evde yapılması önceliklendiriliyor ve destekler yapılıyor.

Türkiye, sosyal devlet olmanın gereği olarak 2024 yılında 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirildi.

ÖDEMELER ARTIŞLI BİR ŞEKİLDE YATMAYA BAŞLADI

Bakanlık kaynakları, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin, ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydederek, her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını ifade etti.

HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANDI

Ocak ayında memur maaş katsayısında düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesabına yatırılmaya başlandı. Verilen bilgilere göre, bu artışla beraber evde bakım yardımı 10 bin 125 lira olarak yatırmaya devam edilecek.