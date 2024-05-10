Evde spor yapmanın maliyeti çıkartıldı: 1.500 lira Bulaşıcı hastalıklardan kaçmak için kalabalık arasında girmek istemeyenler spor salonlarına gitmeyerek evde spor yapmayı tercih etti. Koronavirüs salgını sonrası yaygınlaşan evde sporun salonlara verilen aylıklar kadar olmasa da bir maliyeti var.

AA

Koronavirüs salgını sonrası çevrim içi derslerle yaygınlaşan evde spora ilgi devam ediyor.

Koronavirüs salgını sonrası yaygınlaşan evde spor, salon üyelik ücretlerindeki artış ve zaman problemi nedeniyle avantajlı bir seçenek olmaya devam ediyor.

Evde giriş seviyesinde aktivite için gerekli ürünlerin maliyeti ise 1.500 lira civarında seyrediyor.

"Sağlık için Hareket Et Günü"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 10 Mayıs'ta "Sağlık için Hareket Et Günü" kutlanıyor.

Spor salonlarında aylık masraf: 1.500 lira ile 7 lira bin lira arasında

Büyükşehirlerde spor salonlarının ücretleri aylık 1.500 ile 7 lira bin arasında değişirken spor yapmak isteyenler, temel ürünlerle ve daha düşük harcamalarla evlerinde kendi salonlarını oluşturabiliyor.

Yoga matı

Evde sporun maliyeti, kullanılacak malzemelere göre değişiklik gösterirken en temel ürünlerden yoga matının fiyatı, 100 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor.

Pilates topu

Başlangıç seviyesindeki pilates toplarının fiyatı 200 lirayken, bedeli 1.500 liraya kadar çıkanları da bulunuyor.

Dambıl

Kas güçlendirmek için kullanılan dambılların fiyatları 400 liradan başlarken, ağırlık seviyelerine göre fiyatlar değişebiliyor.

Koşu-yürüyüş bandı

Koşu-yürüyüş bandı fiyatları ise 35 bin liradan başlıyor.

Evde sporun ortalama maliyeti: 1.500 lira

Yoga matı, pilates topu, atlama ipi, dambıl ve barfiks çubuğu gibi 5 temel ürünün maliyeti yaklaşık 1.500 lira. Spor yapmak isteyenler tek seferlik bu maliyetle uzun yıllar aktivite gerçekleştirebiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)