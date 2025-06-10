Evlilik hazırlığındaki 7 bin genç indirim kampanyasından yararlandı

AA

Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan "Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında faizsiz kredi desteğinden yararlanan 7 bin 96 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu.

150 BİN LİRA TUTARINDA FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin verildiği proje kapsamında aynı zamanda çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de sunuluyor.

PROJE 81 İLE YAYGINLAŞTIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı dolayısıyla söz konusu projenin 81 ilde yaygınlaştırılması müjdesinin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından 13 Ocak'tan itibaren evlenecek gençler projeye başvurdu.

EVLİLİK YOLUNDAKİ ÇİFTLERE 30'UN ÜZERİNDE FİRMA DESTEK VERİYOR

Proje kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğine ek olarak, hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atan genç çiftlere, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için 30'un üzerindeki firmalarla iş birliği kararı alındı.

YÜZDE 5'TEN YÜZDE 35'E VARAN ORANLARDA İNDİRİMLER

Yeni evlenecek çiftler, evlilik hazırlığı sürecinde yapacağı alışverişlerde 30'un üzerinde firmanın sunduğu mevcut indirimlere ek yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimlerden faydalanıyor.

GENÇLER İNDİRİM KODUNU E-DEVLET ÜZERİNDEN OLUŞTURDU.

Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen 7 bin 96 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu. Yeni evlenecek çiftler, bu destek sayesinde yuvalarını daha rahat kurabilme imkanına sahip oluyor.

BAŞVURU

Çiftler, indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanya hakkında detaylı bilgiye "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresinden ulaşabiliyor.