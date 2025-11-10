Eylül ayı Ödemeler Dengesi beklentisi belli oldu

- Ekonomistler, Eylül 2025'te cari işlemler hesabının 1 milyar 460 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti.
- TCMB tarafından açıklanacak verilere göre, beklentiler 850 milyon dolar ile 3 milyar 600 milyon dolar arasında değişiyor.
- 2025 yılı için cari açık tahminleri ise 17 milyar 850 milyon dolar ile 24 milyar 260 milyon dolar aralığında bulunuyor.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Kasım Çarşamba açıklanacak "Eylül 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
EYLÜLDE 1,4 MİLYAR DOLAR FAZLA BEKLENİYOR
Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.
Ekonomistlerin eylül ayı için cari fazla beklentileri, 850 milyon dolar ile 3 milyar 600 milyon dolar arasında yer aldı.
2025 İÇİN 21,3 MİLYAR DOLAR AÇIK BEKLENİYOR
Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 316 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.
Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 17 milyar 850 milyon dolar ile 24 milyar 260 milyon dolar arasında değişti.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustos ayında 5 milyar 455 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 18 milyar 282 milyon dolar olmuştu.