Eylül ayında cari fazla verilmesi bekleniyor Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ait son verileri aktararak, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında yılın en yüksek fazlasının verildiğini belirtti.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdiği bir mesajı yayınladı.

Ödemeler dengesi ve hizmet ihracatı verilerini aktaran Bolat, atılan kararlı adımların neticesinde, bir taraftan Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamının sağlamlaştırılacağını diğer taraftan da makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşümün sağlanacağını vurguladı.

Bakan Bolat'ın, katma değerli ve inovasyon odaklı üretim, yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm öncelikleriyle Türkiye ekonomisini Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak politikaların kararlılıkla hayata geçirileceğini belirttiği mesajı şöyle:

Ödemeler dengesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, bir önceki yılın Ağustos ayında 2,8 milyar dolar, 2023 yılı Temmuz ayında 5,5 milyar dolar olan cari işlemler açığı yıllık yüzde 77,5 oranında, aylık ise yüzde 88,8 oranında düşüşle, bu yıl ağustos ayında 619 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında yılın en yüksek fazlası

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6,1 milyar dolar ile yılın en yüksek fazlasını verildiğini belirten Bolat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Ağustos ayı itibariyle 12 aylık cari işlemler açığı 59,1 milyar dolardan 57 milyar dolara gerilemiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise son 12 aylık toplamda 37,5 milyar dolar fazla verilmiştir.

Ağustos ayında cari fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının aylık yüzde 32,8 oranında, yıllık ise yüzde 26,4 oranında azalarak 7,1 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur.

"Hizmet ihracatı rekor kırdı"

Ağustos ayında hizmet ihracatımız 11 milyar dolar, seyahat gelirlerimiz ise 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşerek aylık bazda rekor seviyeye yükselmiştir. Böylece hizmet ve seyahat gelirlerimiz yıllıklandırılmış olarak ağustos ayında sırasıyla 96,8 milyar dolar ve 45,5 milyar dolar gerçekleşerek rekorunu tazelemiştir.

"Dış ticaret açığı azalıyor"

Eylül ayında Bakanlığımız geçici dış ticaret istatistikleri kapsamında dış ticaret açığımız aylık yüzde 42,4 oranında, yıllık ise yüzde 48,1 oranında azalarak 5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda eylül ayında cari fazla verilmesi beklenmektedir.

"Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız sürecek"