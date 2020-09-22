Eylül ayında tüketicinin güveni arttı

Tüketici güven endeksi eylül ayında 82,0 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) işbirliği ile hesaplanan eylül ayı tüketici güven endeksini TÜİK paylaştı.

EYLÜL AYINDA TÜKETİCİNİN GÜVENİ YÜZDE 3,2 YÜKSELDİ

Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında arttı. Ağustos ayında 79,4 olan endeks, eylül ayında 82'ye ulaştı.

GÜNCELLEME ÖNCESİNE GÖRE HESAPLANDIĞINDA ARTIŞ YÜZDE 3,7

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi ise, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında arttı. Buna göre ağustos ayında 59,6 olan endeks, eylül ayında 61,8’e ulaştı.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 71,8

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ağustos ayında 67,9 iken, eylül ayında yüzde 5,8 oranında artarak 71,8 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,1

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustos ayında 77,8 iken, eylül ayında yüzde 1,7 oranında artarak 79,1 ‘e ulaştı.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 83,3

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ağustos ayında 79,5 iken, eylül ayında yüzde 4,8 oranında artarak 83,3 verisini verdi.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 93,8

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ağustos ayında 92,6 iken, eylül ayında yüzde1,3 oranında artarak 93,8 olarak gerçekleşti.

KATEGORİLERDE EYLÜL AYINDAN İTİBAREN REVİZYON YAPILDI

TÜİK, bugüne kadar 4 kategoride her aya ait tüketici güven endeksini sunuyordu. Eylül ayı ile birlikte uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla tüketici güven endeksinin hesaplama yöntemini güncelledi.

ALT KATEGORİLER DEĞİŞTİ

Daha önce kullanılan "işsiz sayısı beklentisi" ve "tasarruf etme ihtimali" endeksleri çıktı. Alt kategoriler geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu ile gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum, genel ekonomik durum beklentileri ve dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi olarak sıralandı.