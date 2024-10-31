Eylül ayında Türkiye'ye en fazla turist Antalya'dan giriş yaptı

Özel Haber

Eylül ayında Türkiye'ye 6 milyon 871 bin 48 turist giriş yaptı. Bu sayının 816 bin 617 kişisi gurbetçilerden ve 6 milyon 54 bin 431 kişisi de yabancılardan oluştu.

2024 yılı Eylül ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,64 artış kaydetti.

Yabancı ziyaretçinin 262 bin 62 kişisi yani yüzde 4,33 günübirlikçi oldu.

HAVA YOLU İLE GİRENLERİN SAYISI

Antalya'ya gelen turistlerin 8 bin 149 kişi deniz yolu ile, 2 milyon 227 bin 173 kişi ise hava yolu ile giriş yaptı.

9 AYDA 13,2 MİLYON TURİST

Antalya'ya 9 ayda gelen turistlerin sayısı toplam 13 milyon 274 bin 653 kişiye ulaştı

EN FAZLA GİRİŞ YAPILAN 5 İL

Eylül ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya yüzde 36,92 (2 milyon 235 bin 322 kişi)

2-İstanbul yüzde 28,96 (1 milyon 753 bin 540 kişi)

3-Muğla yüzde 9,87 (597 bin 817 kişi)

4-Edirne yüzde 6,77 (410 bin 6 kişi)

5-İzmir yüzde 3,67 (222 bin 100 kişi)