Fabrika gibi okul! Bitlis’teki meslek lisesi öğrencilerinden milyonluk üretim Teknik meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri öğrencileri, okullarda eğitim gördükleri atölyelerde üretim yaparak mezun olmadan kazanç elde ediyor ve ekonomiye katkı sağlıyor.

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AA

Türkiye'nin genelinde atölyelerde çalışarak üretim yapan okullardan birisi olan Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ahşap Mobilya ve Demir Doğrama Bölümü, bir fabrika gibi çalışıyor.

Lise, sahip olduğu ekipmanlar sayesinde üretime katkı sağlıyor, ildeki kamu kurumların mobilya ihtiyaçlarını karşılıyor ve yetiştirdiği kalifiye elemanlarıyla bulunduğu sektörlere usta kazandırıyor.

Okulun, Ahşap Mobilya ve Demir Doğrama Bölümü öğrencileri de eğitimin yanı sıra fabrika elemanı gibi görev yapıyor.

Öğrencilerin maaşı var

Öğrenciler, çalışmaların karşılığında okulun döner sermayesinden de aylık maaş alıyor.

Ürettikleri masa ve sandalyeler kentteki diğer okullarda kullanıldı

Son yıllarda öğrencilerin atölyelerde üretimini yaptığı masa ve sıralar başta olmak üzere diğer eğitim gereçleri Bitlis genelinde kullanılırken, bu yıl 3 döner sermayesi bulunan okullardan 15 milyon TL’lik gelir bekleniyor.

"Veliler okulumuzu tercih ediyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, okuldaki üretimle ilgili şu bilgileri verdi:

28 Şubat katsayı zulmüyle öğrenci bulamayan mesleki tekniklerimiz artık velilerimizin tercih ettiği, öğrencilerimizin gönüllü bir şekilde geldiği okullarımız olmuştur. Artık mesleki tekniklerimiz bizim esnafımızın, işletmelerimizin ve üreticilerimizin istediği nitelikteki öğrencinin ve istenen elamanın yetiştiği okullar olmuştur. Bugün Bitlis ilimizde mesleki tekniklerimizin tamamında bunu görebiliyoruz.

Amaç mezun olunca kendi iş yerlerini açmaları

Bizim almış olduğumuz öğrencimiz mezun olduğu zaman çocuklarımızdan beklentimiz 4 yılın sonunda buradan mezun olduğunda kendi işletmelerini açabilecekleri ve ürettikleri ürünü gönül rahatlığı ile pazarlayabilecekleri nitelikli bir eğitim almalarıdır. Mesleki tekniklerimiz üretim dahil olduğu sürece ülkemiz ekonomisi ve işletmelerimiz refaha ulaşacaktır. Bitlis’te 3 tane döner sermayeli okulumuz vardır.

15 milyon lira ciro bekleniyor

2024 yılında ilde bulunan mesleki okullardan 15 milyon lira ciro beklediklerini ifade eden Gür, şu değerlendirmede bulundu:

Okullarımızda yıllık 15 milyon TL’nin üstüne bir ciro yapıyoruz. Genelde de bizi tercih edenler kamu kurumları oluyor. Elbette biz ticaret yapan işletmeler değiliz. Bizim hedefimiz bu da değildir. Bizim hedefimiz, çocuklarımız mezun olduklarında gönül rahatlığıyla geldiği alanın ustalığını yapmış ve bu özgüvende kendi işini yapabilecek nitelikte yetiştirebilmektir. Bunun için kurumlarımızın bizimle sözleşme imzalaması bizim için kıymetlidir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)