Faiz artışına uzman yorumu: TCMB enflasyonla mücadelede sahalara döndü Piyasalar Merkez Bankası'nın politika faizi artışına odaklanmıştı. Ancak en fazla 250 baz puan artış beklenirken politika faizi 750 baz puan artışla yüzde 25'e çıktı. Bu da piyasalarda dövizin değer kaybetmesi ile sonuçlandı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini beklentilerin üzerinde artırdı.

Piyasaya göre de TCMB, bu kararla gerekli adımları gerektiği zamanda, kararlılıkla atacağını göstermiş oldu.

Uzmanlar, beklentiler üzerinde gelen söz konusu kararı enflasyonla mücadele kapsamında oldukça olumlu buldu.

Bugün piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artışına giden TCMB, politika faizini, 750 baz puan yükselişle yüzde 25'e çıkardı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin etmişti.

"Orta vadede endeks trendini güçlendirecek bir hamle"

Uzmanlar faiz kararının "sürpriz" olduğunu ifade ederek, borsa açısından ilk etkiyi kestirmenin güç olduğunu ancak bunu orta vadede endeks trendini güçlendirecek bir hamle olarak öngördüklerini söyledi.

"Merkez Bankası enflasyonla mücadelede sahalara döndü"

Uzun zaman sonra ilk etkin faiz artırımının gerçekleştiğini ve kararın oldukça "şahin" olduğunu belirten uzmanlar, "Merkez Bankası enflasyonla mücadelede sahalara döndü." değerlendirmesinde bulundu.

"Karar son derece doğru ve yerinde"

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ise kararın son derece "doğru" ve "yerinde" olduğunu söyledi.

"Parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda kademeli olarak güçlendirilecektir" ibaresine dikkat

Politika metnindeki tespitlerin güçlü ve gerçeklerle uyumlu olduğunu aktaran Arzova, şu ifadeleri kullandı: