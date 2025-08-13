Faiz indirimlerine yönelik beklentilerle ons altın yükseldi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,24'e kadar çekilirken, günü yüzde 4,29'da tamamlandı.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yatay seyrederken, dolar endeksi de yakından takip ediliyor.

Dün sınırlı düşüş kaydederek 98,1 seviyesine inen dolar endeksi, güne 98'den başladı.

DOLARA TALEP AZALDI ALTIN ARTTI

Faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler sonrasında dolara olan talebin azalması altının fiyatını destekledi.

Haftaya değer kaybıyla giren altının ons fiyatında dün ve bugün toparlanma izleniyor.

ALTININ ONSU: 3 BİN 353 DOLAR

Altının ons fiyatı dünü yüzde 0,2 artışla 3 bin 348 dolardan kapatırken, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 3 bin 353 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 392 lira

Çeyrek altın: 7 bin 446 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 339 lira

Tam altın: 29 bin 786 lira

Yarım altın: 14 bin 892 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 40,7409 lira

Euro: 47,6451 lira

Sterlin: 55,1291 lira

TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞMESİNİN OLUMLU SONUÇLANMASI ALTINA YARAYACAK

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek görüşmeden çıkacak sonuçların altının ons fiyatının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirerek, görüşmenin olumlu sonuçlanmaması durumunda altının ons fiyatında yukarı yönlü bir seyir görülebileceğini söyledi.

BRENT PETROL YÜKSELDİ

Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 65,8 dolarda işlem görüyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin yüzde 0,33 artışla 119 bin 227,3 dolara yükseldi.