Faiz indirimlerine yönelik beklentilerle ons altın yükseldi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,24'e kadar çekilirken, günü yüzde 4,29'da tamamlandı.
ABD 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yatay seyrederken, dolar endeksi de yakından takip ediliyor.
Dün sınırlı düşüş kaydederek 98,1 seviyesine inen dolar endeksi, güne 98'den başladı.
DOLARA TALEP AZALDI ALTIN ARTTI
Faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler sonrasında dolara olan talebin azalması altının fiyatını destekledi.
Haftaya değer kaybıyla giren altının ons fiyatında dün ve bugün toparlanma izleniyor.
ALTININ ONSU: 3 BİN 353 DOLAR
Altının ons fiyatı dünü yüzde 0,2 artışla 3 bin 348 dolardan kapatırken, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 3 bin 353 dolardan alıcı buluyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 392 lira
Çeyrek altın: 7 bin 446 lira
Cumhuriyet altını: 30 bin 339 lira
Tam altın: 29 bin 786 lira
Yarım altın: 14 bin 892 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 40,7409 lira
Euro: 47,6451 lira
Sterlin: 55,1291 lira
TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞMESİNİN OLUMLU SONUÇLANMASI ALTINA YARAYACAK
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek görüşmeden çıkacak sonuçların altının ons fiyatının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirerek, görüşmenin olumlu sonuçlanmaması durumunda altının ons fiyatında yukarı yönlü bir seyir görülebileceğini söyledi.
BRENT PETROL YÜKSELDİ
Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 65,8 dolarda işlem görüyor.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin yüzde 0,33 artışla 119 bin 227,3 dolara yükseldi.