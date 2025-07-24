Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Beklenen kritik faiz kararı geçtiğimiz dakikalarda açıklandı...

2025 Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını duyurdu.

KURUL FAİZLERİ YÜZDE 43'E ÇEKİLDİ

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 300 baz puan indirilmesine karar verdi.

Politika faizi bir önceki toplantıda yüzde 46’da sabit tutulmuştu.

Kurul faizleri yüzde 46'dan yüzde 43'e çekti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Toplantının ardından yapılan basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmiştir.

PİYASALARDA SON DURUM

TCMB'nin faiz indirimi yönünde adım atabileceği beklentisi piyasalarda bir süredir hakim olurken, Merkez Bankası, beklentileri boşa çıkarmadı.

Saat 14.00'te yayımladığı karar metniyle faiz indirimini açıklayan Merkez Bankası'nın kararıyla, politika faizinde 3 ayın ardından ilk kez bir geri adım atılmış oldu.

Kritik faiz kararının açıklanması sonrası gözlerin çevrildiği piyasalarda son durum ise şöyle;

ALTIN

Gram altın saat 13.30 itibarıyla 4 bin 379 TL seviyesinde fiyatlanıyordu.

Faiz kararının ardından saat 14.19 itibarıyla gram altın fiyatı 4 bin 379,58 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın fiyatlarının ise, sınırlı değişimle 3.374 dolar seviyelerinde işlem gördüğü belirlendi.

DOLAR VE EURO

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı döviz piyasalarında sınırlı bir etkiye yol açtı.

Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde hareket ediyordu. Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,4770'ten işlem görüyordu.

Saat 13.30 itibarıyla ise 40,48 seviyelerinde seyreden Dolar, faiz kararının ardından saat 14.20 itibarıyla 40,4797 seviyesinde fiyatlandırılıyor.

Saat 13.30 itibarıyla 47,68 seviyelerinde fiyatlandırılan euro ise, faiz kararının ardından saat 14.20 itibarıyla 47,6862 seviyesinde fiyatlanıyor.

İngiliz Sterlini ise son durumda, 54,97 TL üzerinden alış, 54,98 TL satış şeklinde fiyatlanıyor.

BORSA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket ederek, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,8 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.636,78 puana çıkmıştı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında BIST 100 endeksinin, saat 14:22 itibarıyla 10.604,12 seviyesinde seyrettiği kaydedildi.