Faizsiz kredi başvurusu ve çocuk desteği şartları

Haber Merkezi

2025, "Aile Yılı" olarak ilan edildi.

Aile Yılı'nda, aileyi merkeze alan çalışmalar ve destekler planlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı kapsamında alınan yeni kararları açıklamıştı.

İlk kez evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli sağlanacak 150 bin lira değerindeki faizsiz kredi desteği ile birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için yapılacak doğum yardımlarına ilişkin detaylar açıklandı.

KREDİYE BAŞVURULAR BAŞLADI

81 ilde faizsiz kredi desteği başvuruları başladı.



Verilen bilgilere göre başvuruların ilk 4 saat içerisinde 4 bin 311 sayısına ulaşıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Evlenecek çiftlerin 18-29 yaş arası olması gerekiyor.

Hanedeki gelirin 2,3 asgari ücreti geçmemesi gerekiyor.

Eğitim programına katılınması şartı var.

Evlendikten sonra danışmanlık hizmeti devam edecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular Aile ve Gençlik Fonu web www.aile.gov.tr sayfasından görebiliyor. Başvurular da online gerçekleştiriecek.

İLK DOĞAN ÇOCUĞA 5 BİN TL DESTEK

1 Ocak 2025 doğumlu çocuklar itibarıyla, ilk doğumda 5 bin TL’lik tek seferlik nakdi yardım yapılacak.

İKİNCİ ÇOCUĞA 1.500 TL DESTEK

İkinci çocuk için 1.500 TL düzenli bir yardıma geçiliyor. Destek her ay annenin hesabına yatırılacak.

3 VE SONRASI İÇİN 5’ER BİN TL DESTEK

3. çocuk itibarıyla aylık 5 bin TL annenin hesabına destek yatırılacak.

3 ve sonrası için 5’er bin TL destek devam edecek.

Bu desteklerde gelir kıstası olmayacak. Sadece başvuru yapılması yeterli olacak.

ÇOCUK YARDIMLARI NE KADAR SÜRECEK?

Çocuk yardımları, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar sürecek.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ

Esnek çalışma modellerini gündeme geliyor. Bu da kadınların çalışma hayatında iken aynı zamanda çocukları ile ilgilenmeleri için zaman sağlayacak.

Esnek çalışma ile ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacak.

EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

Sağlam bir aile yapısı, sağlık bir toplumun temelini oluşturur. Bu nedenle, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kuruldu.

Bu kapsamda hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hayata geçirildi.

Projenin amacı, evlenmeyi planlayan çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunarak evliliklerinin daha sağlam bir temele oturmasına yardımcı olmak.

Proje kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerinden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak.

PİLOT UYGULAMALAR

Projenin pilot uygulaması Adıyaman, Gaziantep (Sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illeri ile Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilmektedir.

Projeden yararlanabilmesi için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

Projeden yararlanabilmek için başvuru yapacak eşin;

02.2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden birinde ikamet ediyor olması ya da;

Başvuru tarihinden bir yıl önce ve başvuru anında Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinden birinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.

KREDİYE ULAŞIM ŞARTLARI

Krediye hak kazanılması için eş adaylarının her ikisinin de ayrıca aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

-Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

-Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

-Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

-Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

-Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

-Bakanlığın evlilik sonrasında 2 yıllık süre içerisinde sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

-Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.