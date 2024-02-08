Fatih Karahan, eski başkan üzerinden gelen sorulara cevap vermedi: Enflasyon konuşmaya geldik! 2024'ün ilk enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, eski başkan Hafize Gaye Erkan'ın tartışılan açıklamaları üzerinden gelen soruları yanıtsız bıraktı.

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ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk enflasyon raporu çıktı.

Yeni Başkan Fatih Karahan, 2024’ün ilk enflasyon raporunun tanıtımını yaptı.

TCMB'nin Ankara’daki İdari Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yapılan sunumdan sonra yeni başkana, gazeteciler sorularını yöneltti.

Söz alan Sözcü ekonomi muhabiri, Karahan'a eski başkan Hafize Gaye Erkan'ın kamuoyunda çok tartışılan açıklamaları üzerinden yüklendi.

"Amerika'dan geldiniz, geçinebiliyor musunuz?"

Erkan'ın kiralardan şikayeti, yatırımcıları kastederek 'Masamda milyar dolarlar var' demesi, TCMB'de personelin işine son verilmesi gibi birçok tartışma yaratan çıkışlarını hatırlatan muhabir, şu soruları yöneltti:

Siz de Amerika'dan geldiniz. Türkiye'deki zor geçim şartlarını gördünüz. Siz geçinebiliyor musunuz? Bir önceki başkan kiralardan şikayet etmişti ve geçinemediğini söylemişti.



Bir önceki dönem atılan personelin iade edilmesi konusunda bir çalışmanız olacak mı?



Bir önceki başkan masamda milyar dolarlar var demişti. Sizin de çekmecenizde milyar dolarlar var mı?

"Buraya enflasyon konuşmaya geldik"

Karahan, sorular karşısında istifini bozmadı. Toplantının amacını hatırlatan Karahan, soruların enflasyon raporu sunumuyla ilişkisi olmadığını belirtti.

Karahan, sorulara şu ifadelerle cevap verdi:

Başta söylediğim gibi burada enflasyon konuşmak için toplandık. Dolayısıyla sorularınızı cevaplamayacağız. Ama enflasyona, rezervlere likiditeye yönelik sorularınız olursa tabii ki de cevaplarım. Milyar dolarlarla ilgili bir soru da sordunuz. Bu konuda ilişkileri, kurumsal çerçevede profesyonel olarak yürüteceğiz.

Karahan cevabını tamamlarken, yatırımcılar konusundaki soruları cevaplandırması için sözü, Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'a verdi.