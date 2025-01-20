Fatih Karahan: Politika faizinin seviyesini enflasyonun seviyesi belirleyecek

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gittiği Londra'da yatırımcı toplantıları yaparak yurda döndü.

Karahan, Türkiye dönüşünde de ilkini Eskişehir'de cuma günü gerçekleştirdiği "iş dünyasına yönelik para politikası ve makroekonomik görünüm" başlıklı sunumunda faiz ve enflasyon vurgusu öne çıktı.

FATİH KARAHAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

-Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir.

-Maliye politikasının artan eş güdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacak.

-Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek.

-Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek.

-Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır.

-Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacak.

-Sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz.

-Mal enflasyonu düşük seyrediyor, hizmetlerdeki düşüş daha kademeli gerçekleşiyor.

-Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girmiştir.

-Avrupa'nın mal ithalatı yavaşlarken, Avrupa’daki pazar payımız artıyor.