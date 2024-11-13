Fatih Karahan, Türkiye ve dünya ekonomisini anlattı

Türkiye ve dünya ekonomisinin temel dinamikleri ele alındığı, "21. Yüzyılın İkinci Çeyreğine Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi" konferansı gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi 2024-2025 Güz Dönemi Açılış Konferansı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla yapıldı.

Konferans salonunun açılışının da yapıldığı programın ilk bölümüne, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TCMB Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Babacan katıldı.

TCMB Başkanı Karahan, "21. Yüzyılın İkinci Çeyreğine Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi" başlıklı sunum yaptı.

TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ

Karahan, para politikasına yönelik teorik değerlendirmeler ile dünya ve Türkiye ekonomisinden uygulama örneklerini anlattı.

Fatih Karahan, etkinliğin basına kapalı bölümünde gerçekleşen konuşmasının ardından üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

"KARAHAN UZUN YILLAR MERKEZ BANKACILIĞI YAPTI"

Babacan da takdim konuşmasını gerçekleştirerek, TCMB Başkanı Karahan'ın uzun yıllar merkez bankacılığı yaptığını hatırlatarak şöyle konuştu:

New York Bankası'nda üst düzey direktörlük görevlerini yapmış özellikle araştırma tarafında son derece önemli görevler üstlenmiş. Dolayısıyla da bu yönüyle akademiye hiç de yabancı olmayan, akademik çalışmaları hala çok yakından takip eden bir merkez bankacı olarak bir kere daha kendisini burada ağırlamış olmaktan mutluluğumu ifade edeyim.