Fed, 2024'te 77,6 milyar dolarlık zarar açıkladı

AA

ABD Merkez Bankası (Fed), 2024 yılına ilişkin denetimli mali tablolarını yayımladı.

Buna göre, Fed'in faaliyet zararı geçen yıl 77,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Banka, 2023'te de 114,3 milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı. Bu dönemde Fed'in zararının boyutunun azaldığı dikkati çekti.

EN SON 2022'DE KÂR ETMİŞTİ

Fed, en son 2022'de kâra geçmiş ve 58,8 milyar dolarlık kâr bildirmişti.

Bankanın faiz giderleri, geçen yıl 226,8 milyar dolara düştü. Bu tutar, 2023'te 281,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

FAİZ GELİRİ AZALDI

Faiz gelirleri ise 2023'teki 174,5 milyar dolar seviyesinden geçen yıl 158,8 milyar dolara geriledi.

ÖNCE KORONAVİRÜS SONRA ENFLASYON

Söz konusu dönemde, Fed'in zararında, 2020 ve 2021 yıllarında etkili olan koronavirüs salgınının ardından 2022 ve 2023'te yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını artırması etkili oldu.