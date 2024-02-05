Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi zamanlamasında dikkatli olunacağı mesajı verdi Fed'in faiz adımları tüm dünyanın odağında iken Fed Başkanı Powell, faiz indirimleri konusunda dikkatli olunacağına dair yeni bir açıklama daha yaptı.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, CBS televizyonunda yayınlanan "60 Dakika" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Powell, buradaki açıklamalarda faiz indirimlerine başlamak için doğru zamanı seçmeye çalıştıklarını belirterek, dikkatli hareket edeceklerini ifade etti.

Powell, yapılacak ihtiyatlı şeyin biraz zaman tanımak ve verilerin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye indiğini teyit etmeye devam ettiğini görmek olduğunu belirtti.

ABD'de enflasyon düşüyor

Enflasyonun son bir yılda gerilediğini ve son 6 ayda oldukça keskin bir düşüş gösterdiğini belirten Powell, iyi bir ilerleme kaydettiklerini ancak "işin henüz tamamlanmadığını" söyledi.

"Faiz indimini zamanına dikkatle yaklaşılacak"

Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Büyüme sağlam bir hızla devam ediyor. İş gücü piyasası güçlü: İşsizlik yüzde 3,7 ve enflasyon düşüyor. Ekonominin bu kadar güçlü olmasıyla faiz indirimine ne zaman başlanacağı sorusuna dikkatli yaklaşabileceğimizi düşünüyoruz.

"Faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce biraz daha güven istiyoruz"

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düştüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediklerini yineleyen Powell, "Biraz güvenimiz var. Güvenimiz artıyor. Faiz oranlarını düşürmeye başlamak gibi çok önemli bir adımı atmadan önce biraz daha güven istiyoruz." diye konuştu.

"Faiz indirimi için yüzde 2'ye ulaşmak beklenmeyecek"

Enflasyonu zaman için yüzde 2'ye döndürmeye kararlı olduklarını ancak faiz indirimi için yüzde 2'ye ulaşmayı beklemeyeceklerini yineleyen Powell, şu anda aktif olarak faiz oranlarını düşürmeyi düşündüklerini, enflasyonun yüzde 2'de olmadığını ancak aşağı yönlü olmasının kendilerini rahatlattığını aktardı.

Mayıs toplantısında faiz indirimi beklenmiyor

Faiz indirimlerine başlamak için doğru zamanı seçmeye çalıştıklarını vurgulayan Powell, enflasyonun yüzde 2'ye düşeceğinden daha fazla emin olmak istediklerini vurguladı. Powell, "Komitenin yedi hafta sonra yapılacak mart toplantısında bu güven seviyesine ulaşmasının pek mümkün olmadığını düşünüyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)