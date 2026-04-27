Fed Başkanı Powell son toplantısına hazırlanıyor





ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, görev süresinin sona ermesi öncesinde takvimsel olarak son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısını yönetecek.

ABD Merkez Bankası’nın başındaki sekiz yılın sonuna yaklaşan Powell, görev süresi 15 Mayıs'ta resmen dolmadan önceki son FOMC toplantısına 28-29 Nisan'da başkanlık edecek.

Fed'de 2018'de göreve başlayan Powell, modern ekonomi tarihinin büyük şoklarıyla karşı karşıya kaldığı dönemin ardından bu toplantıda son kez başkan sıfatıyla görev yapacak.

Ancak halefi Kevin Warsh’un onay süreci nedeniyle Fed’deki görev devrinin zamanlaması belirsizliğini koruyor.

POWELL’IN KARİYERİ

Powell, kamu hizmetine geçmeden önce avukat ve yatırım bankacısı olarak çalıştı. George W. Bush döneminde Hazine Bakanlığı'nda görev yaptı. 2012’de Barack Obama tarafından Fed Yönetim Kurulu’na atandı.

Donald Trump, ilk başkanlık döneminde Janet Yellen yerine Powell’ı Fed Başkanı olarak seçti.

Powell, 5 Şubat 2018’de görevi devralarak Fed’in 16. Başkanı oldu.

TRUMP'IN YILDIZI POWELL İLE BARIŞMADI

İlk döneminde Trump’tan faiz politikaları nedeniyle sert eleştiriler aldı ancak Fed’in bağımsızlığını korumaya çalıştı.

2022’de Joe Biden tarafından yeniden aday gösterilerek ikinci dönemini sürdürdü.

2025’te Trump’ın yeniden başkan olmasıyla Powell üzerindeki siyasi baskılar arttı. Faiz indirimlerinde “geç kalmakla” eleştirildi ve Fed’e yönelik bazı soruşturmalar gündeme geldi.