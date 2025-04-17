Fed başkanı Powell'ın konuşması sonrası altın fırladı

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları faiz kararı gibi yakından takip ediliyor.

Powell, Chicago Ekonomi Kulübü'nde katıldığı etkinlikte ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu konuşmanın içeriği küresel piyasaların odağında yer aldı.

Powell, Fed'in kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği, muhtemelen dalgalanmanın devam ettiğinin görüleceği ve piyasaların çok fazla belirsizlikle mücadele ettiği uyarısında bulundu.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER VE TARİFE RESTLEŞMELERİ ALTINA YARADI

Ekonomik belirsizlikler ve tarife restleşmeleri gölgesinde yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelimi devam ediyor. Altının ons fiyatı dün günü yüzde 3,7 artışla tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının ons fiyatı 3 bin 357 dolarla rekor tazeledi.

ENFLASYONDA ARTIŞ RİSKİ

Fed Başkanı Powell, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği tarifelerin enflasyonda en azından geçici artışa yol açması oldukça muhtemel olduğunu belirtti.

Artan belirsizliklere ve aşağı yönlü risklere rağmen ABD ekonomisinin hala sağlam bir konumda olduğunu belirten Powell, iş gücü piyasasının maksimum istihdam seviyesinde veya buna yakın olduğunu, enflasyonun oldukça düştüğünü ancak yüzde 2 hedefin biraz üzerinde seyrettiğini kaydetti.

"BÜYÜME YAVAŞLIYOR"

Jerome Powell, büyüme ile ilgili olarak da, "Veriler, büyümenin geçen yılın sağlam hızından yavaşladığını gösteriyor." açıklamasında bulundu.

"TARİFE ARTIŞLARININ SEVİYESİ BEKLENENDEN ÇOK DAHA BÜYÜK"

Fed Başkanı Powell, "Şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının seviyesi beklenenden çok daha büyük. Aynı durumun ekonomik etkiler için de geçerli olması muhtemel, bu etkiler arasında daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme yer alacaktır." diye konuştu.

ALTINDA YENİ REKOR

Bu açıklamalar ise altının güvenli liman özelliğini artırdı ve yatırımcıları altına yönelmesi ile birlikte yeni bir rekor daha getirdi.

Ons altın: 3 bin 357 dolar

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini açıklaması yatırımcıların odağında bulunuyor.

Gram altın: 4 bin 85 lira

Çeyrek altın: 6 bin 927 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 224 lira

Tam altın: 27 bin 709 lira

Yarım altın: 13 bin 855 lira