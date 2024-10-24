Fed: Ekonomik faaliyette 'çok az' değişiklik görüldü

AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), tüm kararları ve gelecek görünüm raporları tüm dünya ekonomileri açısından önem taşıyor.

Fed, son haftalarda neredeyse tüm bölgelerde ekonomik faaliyette "çok az" değişiklik görüldüğünü, enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ekim sayısını yayımladı.

ŞUBELERDEN GELEN ANALİZLERLE HAZIRLANDI

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, eylül ayının başından bu yana neredeyse tüm bölgelerde ekonomik faaliyette "çok az" değişiklik görüldüğü ancak iki bölgede ılımlı büyüme kaydedildiği belirtildi.

BAZİ BÖLGELERİN GÖRÜNÜMÜNDE İYİLEŞME

Raporda, çoğu bölgenin imalat faaliyetlerinde düşüş bildirdiği, bazı bölgelerin de faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle görünümde iyileşme olduğunu belirttiği aktarıldı.

ABD'de liman işçilerinin kısa süren grevinin yalnızca küçük geçici kesintilere neden olduğuna işaret edilen raporda, kasırga hasarlarının da mahsulleri etkilediği ve etkilenen bölgede iş faaliyetleri ile turizmde duraklamalara neden olduğu kaydedildi.

"UZUN VADELİ GÖRÜMÜNDE DAHA İYİMSER"

Raporda, artan belirsizliğe rağmen bölgelerdeki temasların, uzun vadeli görünüm konusunda daha iyimser olduğu vurgulandı.

İSTİHDAMDA ARTIŞ

İstihdamda hafif artış yaşandığı ifade edilen raporda, bölgelerin yarısından fazlasının istihdamda hafif veya orta düzeyde büyüme bildirdiği aktarıldı.

"SATIŞ FİYATLARI HAFİF ARTTI"

Raporda, enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğü, çoğu bölgede satış fiyatlarının hafif veya orta düzeyde arttığı belirtildi.