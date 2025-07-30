Fed kararı öncesinde serbest piyasada döviz açılışı

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bekleniyor. Bu kadarın sonrasında özellikle doların geleceği seviye merak ediliyor.
Dün doların satış fiyatı 40,5750, euronun satış fiyatı ise 46,8530 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,5720 liradan, euro 46,9080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,5700 liradan alınan dolar, 40,5720 liradan satılıyor.
EURO 46,9080 LİRA
46,9060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,9080 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 54,0276 liraya alınıyor ve 54,2984 liraya satılıyor.