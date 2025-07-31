Fed kararı sonrasında piyasalar! 31 Temmuz'da altın, döviz, borsa, Bitcoin fiyatları

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında, Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu söylemesinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Fed'in faiz indirimlerine ilişkin ihtimallerin azalmasıyla yüzde 1,6 azalarak 3 bin 275 dolara inen altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,7 artışla 3 bin 303 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 311 lira

Çeyrek altın: 7 bin 311 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 786 lira

Tam altın: 29 bin 243 lira

Yarım altın: 14 bin 621 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün günü yüzde önceki kapanışın hemen üstünde 40,5900'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen altında 40,5840'tan işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 40,5967 lira

Euro: 46,5979 lira

Sterlin: 53,9087 lira

BORSA İSTANBUL

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazanarak 10.618,97 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 üstünde 12.148 puanda işlem gördü.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 azalışla 72,1 dolar seviyesinde seyrediyor.

BAKIR

Trump yönetiminin bakır ithalatına yönelik yüzde gümrük vergisinin rafine bakırdan üretilen bazı ürünlerde uygulanmayacağına yönelik haber akışıyla bakırın libre fiyatı yüzde 3,6 azalışla 4,42 dolarda seyrediyor. Bakırın libresi kararın ardından 4,38 dolarla nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,06 ve 72,8 dolarla 118 bin 361,8 dolara yükseldi