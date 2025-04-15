Fed ve ECB'den zarar

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 31 Aralık 2024'te sona eren 93. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2024 sonu itibarıyla TCMB'nin aktif toplamı 8 trilyon 585 milyar 994 milyon 364,7 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankanın altın mevcudu 2 trilyon 266 milyar 929 milyon 626 bin 9 lira oldu.

Geçen yılın sonu itibarıyla TCMB'nin ihtiyat akçesi tutarı 334 milyon 168 bin 579 lira olarak belirlendi. Bu sonuçlarla, Bankanın 2024 dönem zararı 700,4 milyar lira oldu.

FED ZARAR ETTİ

Fed'in açıkladığı söz konusu zarar, bankanın 2020 ve 2021'deki koronavirüs salgını döneminde ekonomiyi agresif bir şekilde destekleme kampanyasının ve ardından 2022 ve 2023'te yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırma kararının bir yan etkisi olarak öne çıktı.

ECB'DEN TARİHİ ZARAR

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarında, sıkı para politikasının etkisiyle tarihinin en büyük zararını açıkladı. Banka geçen yıl faiz politikası nedeniyle 7,94 milyar euro zarar ederken, bu aynı zamanda bankanın yüksek faiz maliyetleri nedeniyle 25 yıllık tarihindeki en yüksek zarar olarak kayıtlara geçti.