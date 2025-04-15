TCMB, 2024 mali tablosunu açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılını yaklaşık 700 milyar TL zararla tamamladı.

TCMB'nin 93. hesap dönemine ait 2024 bilançosu Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

Bilanço verilerine göre zarar 700,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka 2023'te 818,2 milyar TL zarar etmişti.

Böylece bilanço iki yıl üst üste zarar açıklandı.

KÂR PAYI AKTARIMI OLMAYACAK

Önceki yıllarda bütçeye tek seferlik önemli bir gelir kalemi olan kâr payı aktarımı 2024 için de gerçekleşmeyecek.

TCMB kur korumalı mevduat (KKM) nedeniyle oluşan belirgin zarar nedeniyle 2023 dönemine ilişkin Hazine'ye kâr payı aktarını yapılmamıştı.

AKTİF TOPLAMI 8,6 TRİLYON TL'YE YAKLAŞTI

TCMB’nin aktif büyüklüğü bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi. 2023’te 6,92 trilyon TL olan aktif toplam, 2024 yılı sonu itibarıyla 8,59 trilyon TL’ye yükseldi.

REESKONT KREDİLERİ 526,7 MİLYAR TL

Banka, 2024 yılı boyunca 526,7 milyar TL tutarında reeskont kredisi kullandırdı. Bu kalem, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanında önemli bir rol oynuyor.

GENEL KURUL 30 NİSAN’DA YAPILACAK

TCMB’nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Toplantının gündeminde 2024 yılı bilançosu ve kâr/zarar hesabının onaylanması, mevcut üyelerin ibrası ve görev süresi dolacak üyelerin yerine seçim yapılması bulunuyor.

Toplantıda, Banka Meclisinin iki üyeliği ve Denetleme Kurulunun üç üyeliği için seçim yapılacak.