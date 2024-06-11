Fed'den 2024'te en fazla iki faiz indirimi bekleniyor Fed'in faiz kararı yarın saat 21.00'de açıklanacak. Bu toplantıdan bir faiz indiriminin çıkması beklenmiyor. Uzmanlar eylül ayında faiz indirimi öngörüyor. Uzmanlara göre Fed bu sene en fazla iki faiz indirimi yapabilir.

AA

Tüm dünya, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim tarihinin ne zaman olacağına odaklandı.

Bu sene Fed'in en fazla iki faiz indirimi yapabileceğini belirten uzmanlar, faiz indirimi için işaret edilen eylül ayının faiz indirimi için erken olabileceğini bildirdi.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, yaptığı değerlendirmede, Fed'in eylül ve aralık aylarında faiz indirimlerine gidebileceğini ancak indirimlerin ileriki aylarda ve daha az gerçekleşebilme riskinin de bulunduğunu söyledi.

"ABD ekonomisi stagflasyonist ortama giriyor"

"ABD ekonomisi kalıcı enflasyon ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde hafif bir durgunlukla sonuçlanması muhtemel ekonomik yavaşlamayla stagflasyonist ortama giriyor." değerlendirmesinde bulunan Marey, Mart ve Haziran 2025'te yapılacak iki faiz indiriminin ardından başkan olarak seçilmesi durumunda Donald Trump'ın uygulayabileceği tarifelerin enflasyonist etkisinin bankanın faiz indirimi döngüsünü durdurabileceğini anlattı.

Eylül ayına kadar gidilecek çok yol olduğunu vurgulayan Marey, Powell'ın ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde faiz indirimi için neden arayabileceğini söyledi.

"Faiz indiriminin bir ya da iki olma ihtimali yarı yarıya"

FWD Bonds Başekonomisti Chris Rupkey de Fed'in iki faiz indirimine mi yoksa sadece bir faiz indirimine mi yeşil ışık yakacağının yarı yarıya ihtimal içerdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yani tam anlamıyla 'yazı-tura.' Ne yazık ki, Fed'in faiz indirimi kararını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek kritik veriler, Fed'in karar duyurusundan sadece birkaç saat önce, mayıs ayına ait enflasyon raporuyla birlikte geliyor. Enflasyon raporu yayınlanmadan önce Fed yetkilileri enflasyonun daha fazla düşüp düşmeyeceğine bağlı olarak tamamen farklı bir görüşe varabilir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Kanada Merkez Bankası'nın geçen hafta bu döngüde ilk kez faiz oranlarını düşürmesinin ardından Fed yetkililerinin aklında faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmanın akıllıca olup olmadığı konusunda oluşan şüpheler şu anda kapalı kutu olarak duruyor.

"Fed, aralık ayından önce faiz indirimlerine başlamayabilir"

Berenberg Kıdemli Ekonomisti Dr Felix Schmidt ise Fed'in aralık ayından önce faiz indirimlerine başlamayabileceğinin altını çizerek şöyle konuştu:

2025 sonbaharına kadar her biri 25 baz puanlık toplam 4 faiz indirimi öngörüyoruz; bu sayede politika faizi yüzde 4,25-4,50'ye düşebilir.

"Enflasyonun inatçı tavrı faiz politikasını belirleyecek"

ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knightley de enflasyonun inatçı seyrini sürdürmesi ve son istihdam verilerinin tüm beklentileri aşmasıyla, Fed'in faiz indirimi projeksiyonlarını geriye çekebileceğini, böylece bankanın 2024'te iki, 2025'te ise 4 indirim yapabileceğini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)