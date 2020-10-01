Fed’den büyük bankalara yönelik yeni adım

ABD Merkez Bankası, toplam varlıkları 100 milyar dolardan fazla olan bankalar için temettü ve hisse geri alımlarına yönelik kısıtlamaları uzatarak, koronavirüs sürecinde bir önlem daha aldı.

Fed, haziran ayında, stres testine tabi tuttuğu en büyük Amerikan bankalarının, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini bildirmişti.

ABD Merkez Bankası (FED), koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizliği gerekçe göstererek, ülkenin en büyük bankalarının hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzatmaya gitti.

TOPLAM VARLIKLARI 100 MİLYAR DOLARDAN FAZLA OLAN BANKALAR İÇİN

Bu kapsamda, toplam varlıkları 100 milyar dolardan fazla olan bankalar için daha önce bu yılın üçüncü çeyreğinde uygulanması öngörülen hisse geri alımına yönelik kısıtlamaların dördüncü çeyreğin sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

BÜYÜK BANKALARIN YÜKSEK SERMAYE ESNEKLİĞİNİ KORUMASINI SAĞLAMAK İÇİN ÖNLEM

Fed'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizliğin devam etmesi nedeniyle büyük bankaların yüksek sermaye esnekliğini korumasını sağlamak için yeni önlem alındığı belirtildi.