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- Fed’den büyük bankalara yönelik yeni adım
Fed’den büyük bankalara yönelik yeni adım
- AA
- 01.10.2020 - 08:39
- Güncelleme : 01.10.2020 - 08:39
Fed, haziran ayında, stres testine tabi tuttuğu en büyük Amerikan bankalarının, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini bildirmişti.
ABD Merkez Bankası (FED), koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizliği gerekçe göstererek, ülkenin en büyük bankalarının hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzatmaya gitti.
TOPLAM VARLIKLARI 100 MİLYAR DOLARDAN FAZLA OLAN BANKALAR İÇİN
Bu kapsamda, toplam varlıkları 100 milyar dolardan fazla olan bankalar için daha önce bu yılın üçüncü çeyreğinde uygulanması öngörülen hisse geri alımına yönelik kısıtlamaların dördüncü çeyreğin sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.
BÜYÜK BANKALARIN YÜKSEK SERMAYE ESNEKLİĞİNİ KORUMASINI SAĞLAMAK İÇİN ÖNLEM
Fed'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizliğin devam etmesi nedeniyle büyük bankaların yüksek sermaye esnekliğini korumasını sağlamak için yeni önlem alındığı belirtildi.