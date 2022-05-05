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    FED'in faiz artırımı kararı sonrası piyasalarda son durum

    FED'in faiz artırımı kararı sonrası piyasalarda son durum

    ABD Merkez Bankası FED'in, beklentilerin aksine 50 baz puan faiz artırımı sonrası piyasalardaki son durum gözlemlendi. ABD doları az seyirde gerilerken altında yükseliş görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 05:09
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 05:21
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    FED (Amerika Merkez Bankası) merakla beklenen faiz oranı kararını açıkladı.

    FED, politika faizini 50 baz puan artırarak son 22 yılın en yüksek artışını yapmış oldu.

    Faiz artışı tahminleri yanılttı

    Piyasalarda ise artışın 100 baz puana kadar çıkabileceği konuşuluyordu. Ancak FED'in faiz artışı beklentilerin aşağısında kaldı.

    Kararının ardından kameralar karşına geçen ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırmanın iki ay daha devam edeceğini, 50 baz puanın ötesine ise geçilmeyeceğini söylemişti.

    FED in faiz artırımı kararı sonrası piyasalarda son durum #1

    Altın yükseldi, ABD Doları ise geriledi

    FED'in faiz kararının ardından piyasalarda da hareketli dakikalar yaşanıyor. Faiz artışının piyasalarda oluşan en düşük oranda gerçekleşmesi, altın gibi emtialarda fiyat artışlarının yaşanmasına neden oldu.

    Spot altının ons fiyatı karar öncesinde seyrettiği 1.865 dolar seviyesinden 1.900 dolara kadar tırmandı.

    ABD Dolar Endeksi, bir miktar aşağı yönlendi. 103,45 seviyesindeki ABD Dolar Endeksi 102,500'ün altına geldi. Karar sonrası ABD Doları'ndaki düşüş yüzde 2'yi buldu.

    Euro/Dolar paritesi de dolardaki düşüş sonrası 1,0540'tan 1,0626'nın üzerine kadar tırmandı.

    FED in faiz artırımı kararı sonrası piyasalarda son durum #2

    Brent petrol yükseldi

    Dolar/TL'de de ABD Doları'nın güç kaybetmesiyle birlikte düşüş yaşanıyor. Güne 14,85'lere yakın başlayan dolar/TL, 14,74'e kadar geriledi.

    Brent petrol ise akşam saatlerinde başladığı yükselişle birlikte günlük yüzde 5 civarı artışla 110 doların üzerine çıktı.

    FED in faiz artırımı kararı sonrası piyasalarda son durum #3


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