Fed'in faiz beklentisi altının değerini yükseltti

Altının fiyatları artarken aynı zamanda artış nedenleri de merak ediliyor.

Faiz indirimi beklentileri, zayıf istihdam verileri, merkez bankalarının alımları, artan silahlanma harcamaları, ABD’de büyüme ve siyasi riskler, altının değerini yükselten başlıca etkenler.

Altının onsu, ABD'de iş gücü piyasasından gelen soğuma sinyallerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörülerini güçlendirmesiyle yeni bir rekor kırarak 3 bin 600 dolara ulaştı.

ABD yönetiminin attığı adımların ekonomi ve ticaret alanında oluşturduğu riskler varlığını korurken, Fed'in gelecek dönemde daha güvercin bir tutum sergileyeceğine dair öngörüler cuma günü tahminlerin epey altında gelen tarım dışı istihdam verisiyle güç kazandı.

İŞ GÜCÜNÜN ZAYIFLAMA SİNYALİ

Söz konusu veri ABD'de iş gücü piyasasındaki zayıflama sinyali olarak algılanırken, Fed'in iş gücü piyasasını desteklemek amacıyla yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirimi yapabileceğine ilişkin beklentiler arttı.

FED'İN FAİZ DÜŞÜRMESİ BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler, öngörülerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 3'e yükseldi.

ONS ALTIN 3 BİN 600 DOLARDA

Bu durum, genellikle faiz ile ters korelasyon içerisinde olan altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Ons altın geçen haftanın son işlem gününde, yeni bir rekor kırarak 3 bin 600 dolar seviyesini gördü.

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerine göre, JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. ABD'de özel sektör istihdamı ise ağustosta 54 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

ABD'DE İŞSİZLİK BAŞVURUSU YAPANLARIN SAYISI YÜKSELDİ

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Hafta boyunca piyasaların odağında olan tarım dışı istihdam verisi ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Geçen hafta açıklanan istihdam verileri iş gücü piyasasında soğumaya işaret ederken, Fed'in yol haritasına yönelik netliğin artması için bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yakından takip edilecek.

ALTININ DEĞERİ NEDEN ARTTI?

1- Fed’e yönelik güvercin beklentiler:

ABD’de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri, Fed’in yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirimi yapabileceği beklentisini güçlendirdi. Faiz indirimi beklentisi, altın ile faiz arasındaki ters korelasyon nedeniyle altın fiyatlarını yukarı çekti.

2- ABD'deki zayıf istihdam verileri

Tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalması. İşsizlik oranının yükselmesi (yüzde 4,3 ile son 4 yılın zirvesi). JOLTS açık iş sayısının düşmesi. İşsizlik maaşı başvurularının artması. Bu veriler ABD ekonomisinde yavaşlama sinyali vererek Fed’in faiz indirimini destekleyen bir zemin oluşturdu.

3- Merkez bankalarının altın alımları

Küresel ölçekte merkez bankalarının rezervlerini altınla güçlendirmeleri fiyatları yukarı çekiyor.

4- Jeopolitik riskler ve silahlanma harcamaları

Ülkelerin artan savunma bütçeleri, güvenli liman talebini artırıyor.

5- ABD ekonomisinde büyüme endişeleri

Ekonomide yavaşlama eğilimi altına olan talebi destekliyor.

6- ABD’de siyasi belirsizlikler ve Fed yönetimine dair gelişmeler

Donald Trump’ın Fed üyelerine yönelik girişimleri ve Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretleri, altını güvenli liman olarak öne çıkarıyor.

"ALTINDAKİ GERİ ÇEKİLMELERİ PİYASANIN ALIM FIRSATI OLARAK GÖRMESİ BÜYÜK BİR İHTİMAL"

Piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, tarım dışı istihdam verisinin Amerikan ekonomisinde büyümenin yavaşladığına dair düşünceleri kuvvetlendirdiğini söyledi.

Hatipoğlu, geçen hafta açıklanan JOLTS verisine göre her işsiz başına ekonomi sadece 0,9 iş pozisyonu açabilirken, geçen sene bu zamanlarda işini kaybeden her kişi için 1,8 açık iş pozisyonun olduğunu ifade etti.

Bundan sonra istihdam verilerinin daha da önemli olacağını belirten Hatipoğlu, kişisel tüketim harcamaları verilerinin de istihdam piyasasının sağlığı hakkında fikir vereceğini aktardı.

Hatipoğlu, tarım dışı istihdam verisinin son 12 ay boyunca aşağı yönlü bir seyir içinde olduğunu vurgulayarak, gelecek haftaki enflasyon verisiyle tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkilerinin gözlemlenmeye devam edeceğini bildirdi.

"MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMI VE SİLAHLANMA ALTININ DEĞERİNİ ARTIRDI"

ABD enflasyonunun daha önceki verilerde olduğu gibi marjinal bir şekilde yukarı doğru gelebileceğini ama bu durumun Fed'in eylül toplantısı için düşüncelerini değiştirmeyeceğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

Altın tarafında merkez bankalarının alımları, küresel açıdan ülkelerin silahlanmaya daha çok bütçe ayırıyor olmaları, ABD'de faizin düşüşü, büyümedeki yavaşlama eğilimi gibi bunların hepsi altın fiyatını destekleyecek argümanlar. Bu bilgi ışığında altındaki geri çekilmeleri piyasanın alım fırsatı olarak görmesi büyük bir ihtimal.

"PİYASA ARTIK FED'İN YIL SONUNA KADAR 3 FAİZ İNDİRİMİ YAPACAĞINI FİYATLIYOR"

Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır da ABD'de tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentilerinin altında geldiğini belirterek, "Önceki verilerde de aşağıya doğru revizeler oldu. ABD ekonomisinin istihdam yaratmada zorlandığını görüyoruz. Bu beklenti altı rakamlar da Fed'in faiz indirimi için elini kuvvetlendiriyor. Piyasa artık Fed'in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor." dedi.

İstihdam verilerindeki zayıflığın ciddi anlamda ekonomide bir soğuma anlamına geldiğine işaret eden Çalışır, resesyon için yeterli verinin henüz oluşmadığını söyledi.

“YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 37 DEĞER KAZANDI”

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen ise ons altının 3 bin 600,15 dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaşarak, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 37 değer kazandığı güçlü bir yılı daha da ileriye taşıdığını belirtti.

FED YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Hansen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişiminin ardından, Hazine Bakanı Scott Bessent'in yakında bir sonraki Fed başkanını bulma sürecine başlayacak olmasına işaret ederek, "Başarılı olursa, ona FOMC'de çoğunluk ve daha düşük faiz oranları arayışında Fed'in yeniden şekillendirme yeteneği verebilir. Yatırımcılar için bu durum, ABD para politikasının uzun vadeli bağımsızlığı hakkında sorular gündeme getiriyor. Altın, siyasi müdahalelere karşı bir korunma olarak doğal olarak bu endişeyi absorbe ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 753 lira

Çeyrek altın: 8 bin 61 lira

Cumhuriyet altını: 32 bin 844 lira

Tam altın: 32 bin 245 lira

Yarım altın: 16 bin 122 lira

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Bankacılık devi Goldman Sachs, Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi halinde altın fiyatlarının rekor kıracağını öngörürken, ABD tahvil piyasasının yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda ons altının 5 bin dolara kadar çıkacağını kaydetti.

2026 ortalarına kadar ise altının 4 bin dolara ulaşması öngörülüyor.