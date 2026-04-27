Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi öngörülüyor

Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, Fed'e yönelik bu yılki faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden olsa da uzmanlar, iş gücü piyasasına ilişkin devam eden risklerden dolayı Bankanın faiz indirimlerine bu yıl devam etmesini bekliyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, Fed'in politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini belirterek, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın bu karara yine karşı oy kullanabileceğini kaydetti.

"EYLÜL VE ARALIK AYLARINDA OLMAK ÜZERE BU YIL İÇİNDE İKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUZ"

Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında, bu ay açıklanan ekonomik verilerle ilgili olarak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) görüşlerini, bu verilerin İran'la savaşın etkisini nasıl yansıttığını ve bunun para politikası için ne anlama geldiğini açıklayabileceğini ifade eden Marey, “Eylül ve aralık aylarında olmak üzere bu yıl içinde iki faiz indirimi bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh yeni başkan olduktan sonra komiteyi, son tahminlerde yer alan tek kesintiden daha fazlasını yapmaya ikna etmeye çalışacak.” dedi.

Marey, Warsh'ın başarılı olup olmayacağının savaştan büyük ölçüde etkilenecek olan ekonomik verilere bağlı olacağını dile getirdi.

POWELL’IN SON TOPLANTISI

Nisan ayındaki toplantının Powell’ın Fed Başkanı olarak son toplantısı olup olmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Warsh’ın atanma süreci gecikirse Powell'ın haziran ayında geçici başkan olarak görevine devam edebileceği belirtiliyor.

Marey, bu aşamada şu değerlendirmelerde bulundu:

Yükselen enerji fiyatları tüketici enflasyonunu artırdı, ancak bu durum Hürmüz Boğazı’ndaki tedarik kesintilerinin yol açacağı küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle istihdam artışını da olumsuz etkileyebilir. Süregelen enflasyon ‘şahinlerin’ tezini desteklerken, zayıf istihdam verileri ‘güvercinlerin’ tezini güçlendirecektir.

“FED'İN EYLÜL AYINDAN İTİBAREN ÜÇ ARDIŞIK TOPLANTIDA FAİZLERİ 25 BAZ PUAN DÜŞÜRECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Pantheon Macroeconomics Kıdemli ABD Ekonomisti Oliver Allen ise “Sanırım bu FOMC toplantısı nispeten sakin geçecek.” dedi.

Allen, Fed'in iş gücü piyasasının yeterince canlanmadığına dair işaretler ile yüksek çekirdek enflasyon ve enerji şokunun fiyat baskılarını artırma potansiyeli arasında sıkıştığını belirterek şunları kaydetti:

FOMC, bir sonraki adımına karar vermeden önce enerji şokunun ekonomiye nasıl yansıyacağına dair daha net işaretler bekleyebilir. Bir sonraki adımların faiz indirimleri olacağını düşünüyoruz ancak bu, iş gücü piyasasının kademeli gevşemeye devam etmesi ve çekirdek enflasyonun yeniden düşüş eğilimine girmesi beklentisine bağlıdır. Bu gelişmelerin yılın ikinci yarısında verilerde görülmeye başlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Fed'in eylül ayından itibaren üç toplantıda 25 baz puanlık indirim yapmasını öngörüyoruz. Ancak risk, bu indirimlerin daha geç gerçekleşmesidir.