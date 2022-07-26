Petrol
100.14
-0.05%
Euro
18.1134
-0.48%
Dolar
17.8617
0.50%
Altın
987.38
0.44%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.102
-3.86%
BTXN Coin
9.60
-4.57%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Fed'in faiz kararı öncesi Bitcoin'de düşüş yaşandı

    Dünyanın en büyük kripto para birimi, yüzde 5,9 değer kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 15:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fed'in faiz kararı öncesi Bitcoin'de düşüş yaşandı

    ABD Merkez Bankası (Fed), bu aya ilişkin faiz kararını 27 Temmuz'da duyuracak.

    Fed, geçtiğimiz ay, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkarmıştı.

    Bitcoin'de değer kaybı

    Banka yeniden faiz artırımı sinyali verirken, geçtiğimiz günlerde 23 bin doları aşan Bitcoin'de bir kez daha gerileme yaşandı.

    Dünyadaki en büyük kripto para birimi, yaklaşan faiz artırımı öncesinde ve yatırımcıların endişeli tutum sergilemesi nedeniyle bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

    21 bin dolar seviyelerine döndü

    21 bin 100 dolar seviyelerine düşen Bitcoin'de yüzde 5,9 değer kaybı yaşandı.

    Bloomberg, tekrar 19-22 bin dolar alım satım aralığına dönen söz konusu kripto para birimindeki geri çekilmenin, toparlanma beklentilerine "darbe" vurduğunu yazdı.

    ABD'de enflasyon, yüzde 9,1 ile son 41 yılın zirvesine çıkmış durumda.

    Fed in faiz kararı öncesi Bitcoin de düşüş yaşandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Çin nüfusunun azalmaya başlayacağı öngörülüyor
    Dünya

    Çin nüfusunun azalmaya başlayacağı öngörülüyor

    Kazananları takip edin
    Metabot

    Kazananları takip edin

    Ukrayna: Tahıl sevkiyatına bu hafta başlanmasını umuyoruz
    Gündem

    Ukrayna: Tahıl sevkiyatına bu hafta başlanmasını umuyoruz

    Görüş Bildir