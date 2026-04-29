Fed'in politika faizini sabit tutması bekleniyor

ABD Merkez Bankası, Orta Doğu'daki gerilim ortamına rağmen politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmayı planlıyor. Yatırımcılar ise Fed'in açıklayacağı politika metni ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarından geleceğe dair ipuçları arayacak.
Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararı, yatırımcıların odağına yerleşti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken yatırımcılar, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden gelecekteki yol haritasına ilişkin sinyaller arayacak.
Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, Fed'e yönelik fiyatlamalarda etkili oluyor. Mevcut şartlarda bankanın bu sene bir gevşemeye gitmesi öngörülmüyor.
POWELL'IN SON TOPLANTISI
Fed'de 2018'de devraldığı başkanlık görevi sırasında modern ekonomi tarihinin büyük şoklarıyla karşı karşıya kalan Powell'ın, bugünkü para politikası toplantısında resmi olarak başkan sıfatıyla son mesajlarını vermesi bekleniyor.
GÜNDEM
21.00 ABD, nisan ayı Fed'in faiz kararı
21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı