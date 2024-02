Haberler



Ekonomi



Financial Times: Türkiye Varlık Fonu'nun 500 milyon dolarlık tahvil anlaşmasına yatırımcı patlaması

Financial Times: Türkiye Varlık Fonu'nun 500 milyon dolarlık tahvil anlaşmasına yatırımcı patlaması Türkiye Varlık Fonu'nun 500 milyon dolarlık tahvil ihracı anlaşması, 7 milyar doların üzerinde talep aldı. İngiliz Financial Times, JPMorgan'dan Banc of America'ya birçok finans devinin, Türk ekonomisine daha çok güvenmeye başladığını yazdı.