Finansal hizmetler güven aralık ayında yükseldi Merkez Bankası'nın açıkladığı aralık ayına ait finansal hizmetler güven endeksine göre, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi artışa geçti.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) aralıkta, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 161,4 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu FHGE’yi azalış yönünde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talep

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıflarken, son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir, artış bildirenler lehine dönerken gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir yükseldi.

142 kuruluş görüş verdi

Finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks, aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 161,4 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)