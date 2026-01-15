Çayeli'nin açıklarında petrol keşfi: Sondaj için hazırlıklar başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denizdeki petrol sızıntısından alınan numunelerde TPO ve Gümüşhane Üniversitesi'nde yapılan analizlerin olumlu sonuçlar verdiği açıklandı.

Ardından da Çayeli açıklarında tespit edilen petrol kaynağının, filoya yeni katılan sondaj gemisi ile en kısa sürede çıkartılacağı aktarıldı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında petrol çalışmalarına ilişkin, "Çayeli açıklarında bir petrol kaynağı var. Şimdi filomuza iki yeni sondaj gemisi daha dahil oldu. İnşallah o gemilerden birisi en kısa süre içerisinde sondajı yapar." dedi.

Kentte yarın düzenlenecek Uluslararası Ayder Enerji Forumu etkinlikleri kapsamında, Vali İhsan Selim Baydaş'ın ev sahipliğinde Ayder Yaylası'nda toplantı düzenlendi.

RİZE'NİN ENERJİSİ

KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Dönmez, yaptığı konuşmada, forumda bu yıl enerji, güvenlik ve diplomasi konularının işleneceğini belirtti.

Dönmez, "Bahçelerimizde, dağlarımızda doğal enerji kaynağı çay var. Rize'nin enerjisi çaydan geliyor. İnşallah diğerleri de arkasından gelecek. Biz de çok umutluyuz." diye konuştu.

"ÇAYELİ AÇIKLARINDA BİR PETROL KAYNAĞI VAR"

Dönmez, Çayeli ilçesi açıklarında yapılması planlanan petrol arama çalışmalarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Görevdeyken Rize ve Çayeli'ne geldik. Sonra ekibi gönderdim numune almak için. Numunelerin sonuçları olumlu. Çayeli açıklarında bir petrol kaynağı var. Sakarya gaz sahasındaki programımız çok yoğun olduğu için o tarihlerde sondajı gönderememiştik. Şimdi filomuza iki yeni sondaj gemisi daha dahil oldu. İnşallah o gemilerden birisi en kısa sürede sondajı yapar. Başta Rizelilerin sonra Türkiye'nin dört gözle beklediği petrole kavuşmuş oluruz.

AYDER VİZYONU

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise Ayder Forumu'nun ikincisini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ayder vizyonu, Cumhurbaşkanımızın Ayder ile ilgili çizdiği vizyonun ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu organizasyonlar ve bu tecrübeler bizi her geçen gün daha güçlü kılacaktır." şeklinde konuştu.