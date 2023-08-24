Finansal hizmetlere güven ağustosta 0,1 puan azaldı TCMB, ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı. Ağustos ayında FHGE, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 162,2 seviyesine geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2023 yılı Ağustos ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 0,1 puan azaldı.

2023 yılı Ağustos ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 143 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

2023 yılı Ağustos ayında FHGE, bir önceki aya göre 0,1 puan azalış kaydederek 162,2 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aydaki hizmetlere olan talep arttı

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü.