Finansal İstikrar Komitesi, makroekonomik görünümü ele aldı

Finansal İstikrar Komitesi toplantıları sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komitenin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandığı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'nda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün ele alındığını ve finansal sektöre etkilerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini bildirdi.

KÜRESEL VE TÜRKİYE'NİN MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜMÜ ELE ALINDI

Toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün ele alındığına ve finansal sektöre etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Ayrıca banka dışı finansal kuruluşların son dönem büyüme trendlerinin finansal sektör üzerine etkilerine yönelik istişarelerde bulunulmuştur.

"FİNANSAL İSTİKRAR İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLA ÇALIŞILIYOR"