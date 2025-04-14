Finansal İstikrar Komitesi toplandı

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Ekonomi yönetimi yoğun çalışmalarını sürdürüyor...

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ ELE ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, dünyanın ve Türkiye'nin makro ekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

"BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEKTİR"

Ayrıca, bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık sektörüne ilişkin güncel gelişmelerin toplantıda istişare edildiği belirtilen açıklamada, "Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan makro finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.