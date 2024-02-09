Finansal İstikrar Komitesi toplandı! Kredi gelişmeleri konuşuldu Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin bugün bir araya geldiğini duyurdu.

ensonhaber.com

Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre, toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeler ile bu gelişmelerin finansal istikrara etkileri ele alındı, uygulanabilecek tedbirler tartışıldı.

"Kredi büyümesinin finansal istikrar ile uyumlu seyretmesi amaçlanıyor"

Bakanlık, toplantı gündemi için yaptığı bilgilendirme şu açıklamalarda bulundu:

Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrar ile uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir.

"Finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar sürecek"