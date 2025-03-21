Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı belli oldu

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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, Ocak 2025 döneminde 147 milyar 985 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 2 milyar 696 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 8 milyar 279 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 10 milyar 975 milyon dolar artarak 147 milyar 985 milyon dolara çıktı.

TCMB, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz varlık ve yükümlülükleri istatistiklerine, 21 Mart 2025 itibarıyla türev varlık ve yükümlülük verilerini de ekledi.

VARLIK DAĞILIMI

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, türev varlıklar ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 15 milyon dolar, 1 milyar 80 milyon dolar ve 534 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 859 milyon dolar ve 75 milyon dolar arttı. Böylece varlıklar 2 milyar 696 milyon dolar azaldı.

YÜKÜMLÜLÜK DAĞILIMI

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 891 milyon dolar, 2 milyar 544 milyon dolar ve 2 milyar 148 milyon dolar artarken, ithalat borçları 304 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 8 milyar 279 milyon dolar arttı.

VADE YAPISI

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ocak 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler, Aralık 2024 dönemine göre 1 milyar 245 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 2 milyar 646 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 130 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 975 milyon dolar yükseldi.

Ocak 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 131 milyar 590 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 119 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 12 milyar 118 milyon dolar olarak gerçekleşerek Aralık 2024 dönemine göre 7 milyar 170 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 38 olarak gerçekleşti.