Fındık hasat zamanı için Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundan mevsimlik işçiler Ordu'ya gelerek, kendileri için ayrılan alanlara yerleşti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek Ordu Valiliği tarafından hazırlanan konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçileri, fındık hasadının verimli geçmesini bekliyor.

KONAKLAMA ALANLARI TARIM İŞÇİSİ AİLELERİN ÇADIRLARI İLE DOLU

Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki konaklama alanları, tarım işçisi ailelerin çadırlarıyla doldu. Tarım işçileri, 7 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor.

"BİR AY KONAKLAYACAĞIZ"

Fındık hasadı için Şanlıurfa’dan Ordu'ya gelen Şemsettin Tacar, yaklaşık bir ay fındık hasadı için bölgede konaklayacaklarını belirterek, "Buraya 7 kişi geldik. Yevmiye fiyatları biraz daha yüksek olursa biz de memnun oluruz.

"SONRA PATATES HASADI İÇİN MERSİN'E GEÇECEĞİZ"

Burada yaklaşık bir ay kalıyoruz, sonrasında patates hasadı için Mersin tarafına gideceğiz. Bizim hayat, bu şekilde geçiyor." dedi.

Fındık hasat zamanı için mevsimlik işçiler Ordu'ya geldi VİDEO

<br />

“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAYA GELDİK”

Aynı şehirden gelen Abdülhakim Baydik ise bu yıl fındık hasadından umutlu olduklarını kaydederek, “Biz 7 kişilik aileyle fındık için geldik. Beklentimiz yevmiyelerin biraz daha fazla olması. Çalışıp emeğimizin karşılığını almaya geldik. Bu sezondan umudumuz var ama belli olmaz, kısmettir. Fındık bizim için çok şey ifade ediyor, biz çalışarak geçiniyoruz, buradaki insanlar da fındığını satarak geçiniyor.” diye konuştu.

BİR GÜNDE 120 LİRA KAZANACAKLAR

Öte yandan Ordu Valiliği tarafından bu yıl fındık yevmiyesi 120 lira olarak belirlendi.