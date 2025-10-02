Fındık ihracat sezonunun ilk ayında gelir 146 milyon doları aştı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracat rakamlarını aktardı.

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 146 milyon 839 bin 114 dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 1-30 Eylül döneminde yurt dışına 146 milyon 839 bin 114 dolar karşılığında 14 bin 208 ton fındık satıldığı belirtildi.

195 MİLYON 400 BİN 171 DOLAR GELİR

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 24 bin 633 ton fındık ihracatından 195 milyon 400 bin 171 dolar gelir sağlandığı ifade edildi.