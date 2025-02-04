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AA & Ensonhaber

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

2024-2025 fındık ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Ocak 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

1,3 MİLYARI AŞKIN GELİR

Söz konusu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 304 milyon 444 bin 967 dolar karşılığında 160 bin 412 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen sezonun aynı döneminde 141 bin 564 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 13 milyon 263 bin 109 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.