Fındık ihracatının 7 aylık geliri açıklandı

AA

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Mart 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 737 milyon 325 bin 664 dolar karşılığında 213 bin 130 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 191 bin 465 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 410 milyon 9 bin 402 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

GEÇEN SEZON VERİLERİ

Geçen sezon; 191 bin 465 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 410 milyon 9 bin 402 dolar gelir sağlandı.

BU SEZONUN 7 AYINA AİT VERİLER

Bu sezon, 213 bin 130 ton fındık karşılığı 1 milyar 737 milyon 325 bin 664 dolar gelir sağlandı.