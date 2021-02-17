Fındık üreticileri kar yağışını ve soğuk havayı ürün için olumlu buluyor

Kar yağışı ve soğuk havalar geldiğinde tarım ürünlerinde don tehlikesi için endişelenirken, fındık üreticisinden bu havaların ürünleri için olumlu olduğu açıklaması geldi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, bu dönemdeki kar yağışı ve soğuk havaların, fındık için çok faydalı olduğunu ifade etti.

Sevinç, yaşanan mevsim değişiklikleri ve küresel ısınmanın, fındığı olumsuz yönde etkilediği iddialarının son dönemde yaygın olarak konuşulduğunu, bir yalancı bahar yaşandığını ancak bunun ilk kez olmadığını belirtti.

Kış mevsimi olmasına rağmen bahardan kalma günlerin yaşandığı Karadeniz'de bazı bahçelerde fındıkların, bahar aylarını beklemeden erken tomurcuk verdiğinin iddia edildiğini kaydeden Sevinç, son günlerde yaşanan soğuk hava dalgasının ise üreticilerde zirai don endişesini beraberinde getirdiğini aktardı.

“BU DÖNEMDEKİ KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVALAR FINDIK İÇİN ÇOK FAYDALI”

Sevinç, bu dönemdeki kar yağışı ve soğuk havaların fındık için çok faydalı olduğunu belirterek, "Çiçek veya tozlaşma üzerinden hesap yapanlar hep aldanmışlardır. Çiçek, fındık demek değildir. Bugünkü yaşadıklarımızı birtakım teorik verilere dayandırarak neler olabileceğini söyleyebiliriz. Ama bunların olacağına dair bir garanti veremeyiz. Çiçekten meyveye geçiş sayımını ancak mayıs ayının 10'unda görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

“SICAKLAR DEVAM ETSEYDİ, MARTTA GELECEK SOĞUK FINDIĞA ZARAR VEREBİLİRDİ”

İhracatçı birliği olarak 10 Şubat itibarıyla her yıl yaptıkları gibi çiçek sayımına başladıklarını aktaran Sevinç, şöyle devam etti:

"Yapılan çiçek sayımlarında çok iyi rakamlarla karşılaşıyoruz. Bazı yerlerde, özellikle yağlı çeşitlerde, sahil kesiminde tomurcuklanma kısmen yüzde 3-5 oranında bulunuyor. Orta kesimlerde ve yüksek yerlerde böyle bir problem yok. Bütün bu tomurcukların da şubatta veya mart ayında yağacak kar nedeniyle zarar göreceği anlamını çıkaramayız. Şu anda yağan kardan söz ediliyor. Ancak zaten soğuğa ve kara ihtiyaç vardı. Eğer o sıcaklar devam etseydi mart ayında meydana gelebilecek bir soğuk nedeniyle fındığın zarar görme ihtimali olabilirdi. Karın yağması, kuraklığın ortadan kalkması, ağaç soğuklama süresinin daha uzun olması, toprağın beslenmesi ve fındığın gelişiminin durması açısından mükemmel şartları Allah bölgemize lütfetti."

ÜRETİCİLERE "TARIM SİGORTASI" YAPTIRMA ÇAĞRISI

Üreticilere, bahçelerine ilişkin tarım sigortası yaptırmaları çağrısında da bulunan Sevinç, şunları kaydetti:

"Üreticiler, tarım sigortası yaptırmalı çünkü gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Kuraklıktan ziyade en fazla nisan ayındaki donlardan fındık zarar görebilir. Tabii sigorta yapıldı diye tedbiri bırakmamalıyız. Herkes bahçesine birkaç saman balyası, lastik ve benzeri yanabilecek malzemeler götürmeli. Şayet don ihbarı verilirse bahçede yakılan bir lastik bunu engelleyebilir."