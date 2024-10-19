Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı'nın vergi alanındaki gelişmeler hakkında milletvekillerine verdiği ilgiler arasında, fırıncıların fiş kesmemesi konusundaki sözleri geniş yankı buldu.

Vergi kaçakçılığı oranının en yüksek sektör olarak fırıncıları gösteren Şimşek, "Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar." ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamlarına fırıncılardan cevap geldi.

"FIRINCILARN DEVLETTEN ALACAĞI VAR"

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası’ndan yapılan açıklamada birçok fırıncının devletten KDV alacağı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırıncı aslında devletten KDV alacağı olmasına rağmen bunu tahsil edemiyor, etmekte güçlük çekiyor. Fırınlarda üretilen ekmeğimizin büyük çoğunluğunu zincir marketlere, bayilere ve toplu tüketim yerlerine satmaktayız.

Bu tip müşterilerimize verdiğimiz tüm ekmekler irsaliye ve fatura ile sevk edilmektedir. Kayıt dışı sevk etme gibi bir durum yoktur. Bu tip müşterilerimiz toplu ödeme yaptıkları için tüm ekmekler irsaliye ile sevk edilmekte, fatura karşılığı ödemeler alınmaktadır.

"KENDİSİNE EKSİK BİLGİ VERİLİYOR"

Kendisine bu konuda bilgi verenler ya eksik bilgi veriyor ya da gerçekte yaşadıklarımızı doğru anlatamıyorlar. Sonuç olarak fırın işyerleri yasa, yönetmelik ve ticari kanunlara uygun üretim satış ve hizmet yapmaktadır."

"VATANDAŞ FİŞ ALMASA DA FİŞ KESİLİYOR"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık da vatandaşların fiş almadığında dahi fişi kestiklerini söyledi.

Alnıaçık “İstanbul’da fırıncılık kontrolden çıkmış durumda. Yaklaşık 4 bin 600 tane fırın var ama 1.700 tanesi ruhsatlı. İzmir’in Buca ilçesinde 190 tane fırının 30 tanesi, Bursa’da ise 2 bin civarı fırından 600 tanesi ruhsatlı. Ankara’da ise öyle bir durum yok. Kayıt dışı 8-9 tane fırın varsa var” dedi.

"EKMEĞİN YÜZDE ONU FIRIN TEZGAHINDA KESİLİYOR"

Fırınların ürettiği ekmeğin sadece yüzde 10’unun tezgâhta satıldığını dile getiren Alnıaçık “Geri kalan bütün ekmekler, bakkalda ve marketlerde satılıyor. Fırıncılar vergisini bütün sektörler gibi veriyor. Mehmet Şimşek’e denetimlerle ilgili kesin bir bilgi geldiğinden dolayı böyle açıklama yaptığını düşünüyorum. Yoksa sektörü zan altında bırakmaz” diye konuştu.