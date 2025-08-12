Fıstığın anavatanı Gaziantep'te hasat zamanı

Antep fıstığının anavatanı olan Gaziantep'te, fıstık yetiştiricilerinin binbir zahmetle yetiştirdikleri boz fıstığın hasadı başladı.

Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen Antep fıstığının hasadına başlandı.

İÇ FISTIK "YEŞİL ALTIN"

Tam olgunlaşmamış iç fıstığa Gaziantep'te ve bölgede "yeşil altın" ismi veriliyor.

BAKLAVALIK "BOZ FISTIK"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "yeşil altın" olarak nitelendirilen ve bu sezon "yok yılı" nedeniyle rekoltenin düşük olması beklenen fıstığın anavatanı Gaziantep'te, Antep fıstığının ilk mahsulü olan "boz" fıstık hasadı başladı.

Gaziantep'te yetiştirilen Antep fıstığında baklavalık "boz" fıstığın toplanmasıyla başlayan hasat, "kırmızı beng" hasadı ile devam ediyor.

KİLOSU 250 LİRA

Fıstığın kilosu bu sene 250 TL'den satılırken geçen sene ise 100 TL'den satılıyordu.

ANTEP FISTIĞI HASADI İÇİN YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden olan Gaziantep'te çiftçiler, kentin eşsiz lezzeti olan baklavada kullanılan ve "boz" olarak adlandırılan fıstığın hasadı için yoğun mesai harcıyor. Eşsiz lezzeti ve ekonomik değeriyle öne çıkan Antep fıstığı hasadı için sabahın erken saatlerinde fıstık bahçelerinin yolunu tutan çiftçiler, 40 derece sıcaklık altında gün boyu fıstık topluyor.

GÜNDE 10 SAAT ÇALIŞILIYOR

Baklavada kullanılan ve "boz" fıstık olarak adlandırılan çeşidin hasadına başlanırken sabah saatlerinde gruplar halinde fıstık bahçelerine giden çiftçiler, yaklaşık 10 saat çalışıyor.

Ağaçların altlarına branda açtıktan merdiven ile ağaçların üstüne çıkan çiftçiler, dallarda elleriyle tek tek fıstıkları salkımlarından kırarak topluyor. Brandaların üzerine dökülen fıstıklar ardından çuvallara dolduruluyor. Traktörlere yüklenen fıstıklar, daha sonra ise salkımlarından ayrıştırılmak üzere fıstık işletme tesislerine götürülüyor.

ANTEP FISTIĞINDA BU YIL REKOLTE DÜŞÜK

Şehitkamil ilçesinin kırsal Bozobası Mahallesi'nde fıstık hasadına başlayan çiftçiler, geçen yıla oranla Antep fıstığında bu yıl rekoltenin düşük olduğunu söyledi.

BOZ FISTIK BAKLAVADA KULLANILIYOR

Antep fıstığı hasadının başladığını söyleyen çiftçiler, normal Antep fıstığına göre hasadı yaklaşık bir ay önce yapılan yağlı ve yeşil renkte olan boz fıstığın daha çok baklavada kullanıldığını bildirdi.

"ÇİFTÇİ FİYATTAN MEMNUN"

Antep fıstığında rekoltenin geçen yıla göre düşük olduğunu ancak satış fiyatlarındaki artışın çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten çiftçilerden İbrahim Böke, "Bu sene fıstıkta rekolte düşük olduğu için genelde 3'te bir mahsul var. Rekolte düşük olduğu için erken topluyoruz. Fıstık iki ayrı dönemde hasat edilir. İlk olarak ‘boz' olarak toplanır. İkinci defa ise ‘kırmızı beng' olarak toplanır. Bu sene rekolte düşük olduğu için herkes fıstığı ‘boz' olarak topluyor. Çevremizdeki fıstık bahçelerinin sahiplerini hasada başladığı için bizde bu sene hasada erken başladık. Fıstığın ‘boz' olarak toplanması baklavacıların işine geliyor. Çiftçi belki fıstığın az olmasından yakınabilir ama fiyatından şikayetçi olamaz. Çünkü bu yıl fiyatlar bir nevi oturdu." dedi.

"FİYATLAR ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ"

Geçen sene 100 TL'ye satılan boz fıstık bu sene yok yılı dolayısıyla 250 TL'ye kadar çıktı. Rekoltedeki düşüşe bağlı olarak Antep fıstığı fiyatlarının arttığını belirten Hayri Böke de, "Bu sene rekolteden memnun değiliz. Geçen yıla göre 3'te bir oranında fark var. Geçen senE 3'te 3 ürün alındı. Bu sene ise 3'te bir oranında fıstık var. Rekolte düşük ama fiyatların yüksek olması bizi memnun etti. Bu fiyatları beklemiyorduk. Gerçekten de fiyatlar çiftçiyi memnun etti. Bu yıl fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü" diye konuştu.