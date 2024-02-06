Fitch, 2024'te emtialar için risklere işaret etti Emtiaların değerleri dünya üzerindeki fiyatlamalar açısından çok önemli. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, emtia fiyatlarının jeopolitik riskler ve politikaların paralelinde bir seyir izlemesinden endişe ediyor.

AA

Jeopolitik riskler ve politikalar emtialar için risk oluşturuyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşların, birçok ülkede yaklaşan seçimlerin ve bazı bölgelerde doğal kaynaklara ilişkin artan mevzuat belirsizliğinin emtia piyasalarına yönelik jeopolitik ve politik riskleri yeniden ortaya çıkardığı yönünde görüş bildirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, jeopolitik ve politikanın 2024'te emtialar için en önemli riskler olarak yeniden öne çıktığı aktarıldı.

"Bazı emtialarda jeopolitik fiyat primi devam ediyor"

Açıklamada, petrol ve gaz, bakır ve altın dahil olmak üzere çoğu emtia için jeopolitik fiyat priminin devam etmesinin beklendiği ancak ekonomik büyümedeki düşüş ve önemli miktarda yedek petrol kapasitesinin fiyat artışını sınırlayacağı kaydedildi.

Petrol, bakır ve alüminyumda talep azalması bekleniyor

Fitch'in açıklamasında; petrol, bakır ve alüminyum dahil emtialardaki küresel talep artışının, küresel ekonomik büyümeye ve emlak piyasası istikrar kazanmaya çalışırken Çin'in yüzde 5'in altında kalan büyüme tahminine bağlı olarak 2024'te zayıflamasının beklendiği belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)